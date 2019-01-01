السعودية على موعد مع استضافة السوبر الإيطالي للعام الثاني تواليًا

يوفنتوس ولاتسيو يلتقيان في السوبر بعد عام 2017

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تشهد الأراضي السعودية لقاء كأس السوبر الإيطالي للعام الثاني على التوالى، بين يوفنتوس ولاتسيو.

مدينة جدة كانت قد شهدت سوبر العام الماضي في 16 من يناير 2019، بين اليوفي وميلان، على ملعب الجوهرة المشعة، والتي فازت به السيدة العجوز بهدف وحيد.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادرها تؤكد أن ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، سيستضيف سوبر العام الحالي، إما في 22 أو 23 من ديسمبر المقبل، في إطار فعاليات موسم الرياض.

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وأوضحت الصحيفة أن لجنة المسابقات بدوري المحترفين يُنتظر أن تتخذ قرارًا بشأن مواجهة الهلال أمام الوحدة، المقرر إقامتها على ملعب جامعة الملك سعود في 21 من ديسمبر، حيث سيكون الملعب وقتها منشغلًا بالاستعدادات للسوبر الإيطالي.

يذكر أن اليوفي يخوض السوبر بعدما توج بطلًا للدوري الإيطالي الموسم الماضي بـ90 نقطة، متفوقًا بـ11 نقطة عن نابولي، صاحب الوصافة.

أما لاتسيو فكان بطلًا لكأس إيطاليا 2019، بالفوز في النهائي أمام أتلانتا بثنائية نظيفة.

وكان السوبر قد جمع الفريقين من قبل عام 2017، على ملعب الأوليمبيكو، وفاز لاتسيو باللقاء بنتيجة 3-2.