مورينيو يحضر إلى السعودية قريبًا

بعد فابيو كابيلو، البرتغالي في جدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن معهد إعداد القادة التابعة للهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، حضور المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لاستضافته بالمعهد، في مدينة جدة، في الأول من أكتوبر المقبل.

ويحضر البرتغالي إلى المعهد من أجل إلقاء محاضرة على على المدربين الوطنيين، لمشاركتهم خبراته وتجاربه المميزة والمثيرة.

ويعمل المعهد على استضافة عدد من المدربين الأجانب الكبار، لإضافة مزيد من الخبرات للمدربين السعوديين، للارتقاء بمستواه، حيث كان آخر المستضفين به المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، الذي حضر إلى مقر الرياض في يوليو الماضي.

يذكر أن مورينيو مدرب حر حاليًا بعدما رحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر من العام الماضي، ليعمل خلال الفترة الحالية بتحليل المباريات.

وحصل صاحب الـ56 عامًا على جائزة أفضل مدرب بالعالم أربع مرات من قبل مع أربعة فرق مختلفة؛ بورتو البرتغالي 2003، تشيلسي الإنجليزي 2004، إنتر ميلان الإيطالي 2009، وريال مدريد الإسباني 2011.