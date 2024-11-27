بقيمة راتب كريستيانو رونالدو .. صندوق الاستثمار السعودي يُخطط لشراء نادٍ في الدوري الإيطالي

السعر يبدو في المتناول تمامًا

كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت عن خطط سعودية لشراء نادٍ جديد في أوروبا بعد نيوكاسل الإنجليزي، ولكن تلك المرة من الدوري الإيطالي.

صندوق الاستثمار السعودي سبق أن ارتبط بشراء عدد من الأندية الإيطالية أبرزها إنتر وروما، والأخير تحديدًا كان الخيار الرائج مؤخرًا في ظل التعاون الكبير بين ملاكه والسعوديين، إذ أصبح موسم الرياض راعيًا رسميًا له وانضم له نجم الهلال السابق سعود عبد الحميد.

الصحيفة أوضحت أن النادي المعني ليس روما أو إنتر بل تورينو الذي يُعاني حاليًا على صعيد النتائج في السيري آ مما تسبب بغضب واستياء هائل من جمهوره تجاه الإدارة وتحديدًا المالك والرئيس أوربانو كايرو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كورييري ديلو سبورت أوضحت أن النادي لم يُعرض للبيع بعد لكن هناك اهتمام واضح من السعوديين بعملية الشراء، مشيرة إلى أن السعر المطلوب يصل إلى 250 مليون يورو تقريبًا لكن كايرو سيُوافق على البيع حال وصله عرض بـ200 مليون، وهو ما يُساوي قيمة راتب كريستيانو رونالدو السنوي مع النصر.

رونالدو كان قد وقع عقدًا مع النصر في يناير 2022 يمتد إلى موسمين ونصف مقابل نصف مليار يورو، وهناك حديث عن تجديده لموسمين إضافيين.