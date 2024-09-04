عبد الإله المالكي خارج اللقاء .. سعود عبد الحميد يُبلغ روبرتو مانشيني بموقفه من مواجهة السعودية وإندونيسيا

المباراة تُقام يوم الخميس في جدة

أكدت صحيفة الرياضية السعودية غياب عبد الإله المالكي نجم وسط الاتفاق عن مباراة السعودية وإندونيسيا ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إل كأس العالم 2026، والتي ستُقام يوم الخميس القادم في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

لاعب الوسط المعار للاتفاق من الهلال غادر الملعب خلال تدريب المنتخب يوم الأحد الماضي بعد شعوره بآلام في مفصل القدم، ولم يعد ثانية للتدريبات مما أكد خروجه من حسابات المدرب روبرتو مانشيني للمباراة.

من جانب آخر، أوضحت الرياضية أن سعود عبد الحميد مدافع روما أبلغ المدرب الإيطالي بجاهزيته البدنية والفنية لخوض المباراة، إذ حامت الشكوك حول موقفه كونه لم يلعب أي مباراة رسمية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لانشغاله بإتمام انتقاله من الهلال إلى الفريق الإيطالي.

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اللاعب الجوكر وصل السعودية قادمًا من إيطاليا يوم الإثنين الماضي وتوجه إلى المعسكر مباشرة، وقد التحق بالتدريبات الجماعية يوم أمس الثلاثاء.

يُشار إلى أن عبد الحميد كان أحد بدلاء روما في المباراة الأخيرة من الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس، والتي انتهت بالتعادل 0-0.