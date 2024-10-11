مدربان يقودان السعودية معًا "دون مقابل" .. نصيحة مفاجئة لاتحاد الكرة بإقالة مانشيني قبل مواجهة البحرين!

بعد خسارة السعودية بثنائية اليابان..

وجه الإعلامي الرياضي عبد الله بن زنان، نصيحة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بإقالة الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر، بشكل فوري، قبل مباراة البحرين المُقبلة، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

المدرب مانشيني، الذي يرتبط بعقد مع المنتخب السعودي حتى عام 2027، بات محل هجوم كبير من قِبل الجماهير، عقب خسارة الأخضر أمام اليابان بنتيجة (0-2)، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثالثة من الدور الثالث، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وقال ابن زنان، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، "إذا كنت مسؤولًا، لقررت مباشرة تعيين صالح المحمدي وسعد الشهري معًا لقيادة المنتخب السعودي، فهما مستعدان للعمل مجانًا، ويجدا حلًا لأزمة المنتخب، وإذا ما فزنا على البحرين بنتيجة كبيرة، فأنا ما أفهم كرة القدم!".

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ويستعد منتخب السعودية لمواجهة البحرين، الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، في مواجهة تجمع بين صاحبي المركزين الثالث والرابع، برصيد 4 نقاط لكلا المنتخبين، فيما يتفوق الأخضر بفارق الأهداف، قبل مباراة الجولة الرابعة.

وأضاف ابن زنان "الشهري والمحمدي يعرفون لاعبي السعودية جيدًا، وكذلك الفئات السنية، ومن يلعب هنا أو هناك، وسيتسلمان المهمة بكل جدية، وبشكل أفضل من مانشيني، نحن نمتلك مدربين وطنيين يملكون فكرًا وثقافة عالية، ومبدعين في عملهم، وليس فقط في الرياض، بل في المجالات كافة، ولو اعترض أحدهم على سعد الشهري لكونه نصراويًا، يمكنك الاستعانة بصالح المحمدي أو خالد العطوي".

ورد عبد الله بن زنان على سؤال حول ما إذا فشل الثنائي في قيادة المنتخب السعودي للفوز على البحرين، وهل يتم الصبر عليهما، قائلًا "إذا صبرت على سوء مانشيني 17 مباراة، فإنك ستصبر عليهما 5 أو 6 مباريات".

واختتم تصريحاته قائلًا "يجب أن نكون متفائلين، والقادم أجمل بإذن الله، واللاعبون لم يقصروا في مباراة اليابان، ولكن لم يوفقوا لأسباب عديدة، مباراة البحرين في الإمكان، ثلاث نقاط، نثق في الله ثم بكم".