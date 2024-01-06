"السر في باريس".. لاعب الهلال يتأخر عن تلبية نداء منتخب السعودية!

صور على "سناب شات" تثير حيرة الجماهير!

فاجأ محمد البريك، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، الجماهير بتصرف غريب قبل أيام معدودة من مشاركة منتخب بلاده في كأس آسيا.

وكان البريك ضمن 3 أسماء استدعاها روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، أمس الجمعة، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليًا في قطر.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في كأس آسيا 2023 التي تستضيفها دولة قطر، والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

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إلا أن البريك فاجأ الجميع بنشر عدة صور في "ستوري" عبر حسابه الشخصي على تطبيق "سناب شات"، أثناء تواجده بأحد الفنادق في باريس بفرنسا.

ويتواجد البريك في فرنسا منذ بدء التوقف الدولي، حيث يقضي فترة إجازة خصوصًا أنه لم يكن ضمن القائمة الأساسية التي أعلنها مانشيني قبل أسبوع، إلا أنه رغم استدعاءه ضمن القائمة الاحتياطية أمس لا يزال لم يلحق بالمعسكر بعد.

واستنكرت الجماهير السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصرف البريك، حيث رأى البعض أن ذلك بمثابة تخاذل عن تلبية نداء المنتخب، بينما برر آخرون تواجد اللاعب في باريس بسبب مواعيد الطيران، مؤكدين أن هناك تنسيقًا مع الجهاز الفني للمنتخب بشأن موعد وصوله.