السد القطري يطرح تذاكر مباراة النصر السعودي

طرح تذاكر مباراة الزعيم والنصر السعودي

ماجد جزر

كشف نادي السد القطري عن موعد طرح وتفاصيل تذاكر مباراة الفريق المُقبلة في دوري أبطال آسيا والتي تجمع الفريق بنادي النصر السعودي.

الحساب الرسمي للنادي القطري غرد عبر تويتر : " من المقرر اليوم الاربعاء طرح تذاكر مباراة الزعيم والنصر السعودي، والتي ستقام مساء الاثنين المقبل".

وأضاف : "خصص الزعيم مواعيد من 4 إلى 8 مساءاً يومياً لبيع التذاكر وحتى يوم المباراة وذلك بمقر النادي، وسيكون سعر التذاكر (50 ريال يمين ويسار المقصورة، 10ريالات للتذكرة العادية).

وفي إطار أخر، تلقت جماهير السد القطري نبأ سار خلال الساعات الأخيرة، بعودة لاعبه نام تاي هي لتدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة النصر.

جوميس لطفل هلالي : إن شاء الله سنُحقق اللقب الآسيوي

يُذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح نادي النصر، والتي أقيمت في الرياض قبل فترة التوقف الدولي.