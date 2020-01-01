محاولات قطرية لخطف صفقة سيلفا من لاتسيو

لاعب الوسط الإسباني طلب مهلة لاتخاذ قراره النهائي

يستمر الجدل حول مستقبل لاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا، بعد رحيله عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سيلفا قرر الرحيل عن سيتي بعد نهاية عقده مع النادي الإنجليزي هذا الصيف، ليكتب نهاية رحلة طويلة قضاها مع الفريق.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت اقتراب لاتسيو من ضم صاحب الـ34 سنة في صفقة انتقال حر، بعد رفضه العودة للدوري الإسباني.

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صحيفة "كورييري ديلو سبورت" كشفت عن بعض التطورات الجديدة، بقيام سيلفا بتأجيل قراره النهائي، حيث طلب من لاتسيو الانتظار لبضعة أيام.

وأوضحت أن السبب الرئيسي لهذه الخطوة، هو تلقيه عرضاً مالياً ضخماً من أحد الأندية في الدوري القطري.

الاتفاق الحالي بين لاتسيو وسيلفا، يقضي بحصوله على راتب سنوي قيمته 4 مليون يورو، ويبدو أن العرض القطري تخطى هذا المبلغ بكثير.

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وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن هذا العرض وصل لسيلفا من نادي السد الذي يشرف على تدريبه مواطنه تشافي، والذي سبق أن لعب بجواره في منتخب إسبانيا.

يذكر أن سيلفا انتقل لسيتي قادماً من فالنسيا بـ28.75 مليون يورو في 2010، وحصل على العديد من الألقاب مع الفريق الإنجليزي أبرزها 4 بطولات دوري و5 كأس الرابطة ولقبين بمسابقة كأس الاتحاد.