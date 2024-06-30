غرم العمري يكشف قصة انتقال اللاعبين خالد الغامدي وعوض خميس من النصر للهلال..

كشف وكيل اللاعبين، غرم العمري، عن رأيه إزاء قضية عبد الله السالم مع نادي الفتح، فضلًا عن أزمة خالد الغامدي في التوقيع لناديي الهلال والنصر، وسر عدم توقيع عقوبة ضد عوض خميس، لنفس الأزمة.

وقال العمري، عبر بودكاست "وتد"، "كنت وكيل أعمال عبد الله السالم، عندما ذهب إلى النصر، وقصة عبد الله، أنه وقع نسخة إليكترونية من عقدٍ مع الفتح عن طريق تطبيق (واتس آب)، والفتح لم يرفع العقد إلى لجنة الاحتراف، وعندما أراد عبد الله أن يوقع للاتفاق، ذهب إلى لجنة الاحتراف، وأخبرهم بأنه لديه عقدًا عبر (واتس آب)، فردت اللجنة بأن العقد لا يُعتد به، لأنه لم يقدم للجنة خلال 3 أيام من التوقيع".

وأضاف "بعد توقيع عبد الله السالم للاتفاق، قامت إدارة الفتح بالمطالبة بحقها، ورفعت قضية ضد اللاعب، وصدر حكم بتغريم السالم بمبلغ مليوني ونصف مليون، غرامة العقد، واللاعب اضطر لسداد الغرامة من عقده مع الاتفاق، وأعتقد أنه كان خطأ كارثيًا من قِبل مركز التحكيم الرياضي، ولا زال عبد الله يطالب بحقه حتى الآن، والصواب أنه يجب أن تكون هناك ثلاث نسخ من العقد، لدى النادي واللاعب ولجنة الاحتراف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع العمري "الكارثة أنه عندما طلب العمري تعويضًا من الاتحاد السعودي، لأن الاتحاد هو من أخبره بقصة عقد الفتح، رد عليه مركز التحكيم قائلًا (ليس من اختصاصنا) وهذا غير صحيح".

وحول اللاعب خالد الغامدي، وأزمة توقيعه لناديي الهلال والنصر، قال العمري "قضية الغامدي حدثت أيضًا مع عوض خميس، وقبله مع محمد السويلم بين الأهلي والاتحاد، والجبرين مع الهلال والنصر".

وأوضح "خالد الغامدي وقع معي كوكيل، ووالده صديق عزيز لدي، واتخذنا القرار أن ينتقل إلى الهلال، لأنه قدم عرضًا مميزًا، والنصر لم يقدم العرض المناسب، ليوقع اللاعب للهلال".

وتابع العمري "غبت عن اللاعب ثلاثة أيام بسبب ظرف وفاة، ثم فوجئت أنه وقع أيضًا للنصر، هذا قراره في الأول والأخير، لأنه رجل بالغ عاقل، ولكنه لم يستشرني، ولم أضغط عليه مطلقًا للانتقال من نادٍ لآخر، بل يمكن أن أتخلى عن عمولتي من أجل استقرار لاعب".

وعن عوض خميس، قال العمري "خميس أرسل للهلال أنه فسخ العقد، والهلال قدم شكوى ثم حُلّ الأمر بشكل ودي، وفوجئت بعدها أنه صدر حكم ضدي بالإيقاف، وقدمت نقضًا ضد القرار وكسبت النقض في مركز التحكيم، لأن اللاعب هو من قام بفسخ العقد، وليس لي علاقة بالأمر".