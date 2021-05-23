الساعات الأخيرة .. كريستيانو رونالدو احتياطيًا في أهم مباريات يوفنتوس!

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد الاحتياط في أهم مباريات يوفنتوس بالموسم.

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس عن تشكيل فريقه الخاص بالمباراة الختامية بالدوري الإيطالي في مواجهة بولونيا في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

جاء هذا بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وهو النبأ الذي تسبب في الكثير من الجدل.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس كالتالي:

فويتشيك شتشيسني - أليكس ساندرو، جورجيو كيليني، ماتايس دي ليخت، دانيلو - فيديريكو كييزا، أدريان رابيو، ديان كولوشيفسكي، خوان كوادرادو - ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

ويلعب يوفنتوس مباراة اليوم كلقاء مصيري بالنسبة لهم، حيث أي نتيجة غير الفوز ستعني بالضرورة الغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وينتظر يوفنتوس هدية من أتالانتا في المباراة التي تجمعه بميلان اليوم، أو من فيرونا الذي يواجه نابولي صاحب المركز الرابع.

فيفا هل تشاهدون؟ ومنظم الاحتفالات .. ردود الأفعال على تتويج إنتر وحكيمي باللقب

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة برصيد 75 نقطة، بينما يحل نابولي رابعًا بـ 76 نقطة، ويأتي ميلان ثالثًا بنفس الرصيد، بينما حسم أتالانتا صعوده بعد وصوله للنقطة رقم 78 وحسمه للمواجهات المباشرة ضد البيانكونيري.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن الموسم الجاري سيكون الأخير لكريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس، وزادت تلك التقارير بعد أن ارتفعت احتمالية عدم صعود الفريق لدوري أبطال أوروبا.