الزيات يلتحق ببعثة الرجاء لمواجهة الترجي في السوبر الأفريقي

جواد الزيات رئيس نادي الرجاء يصل للعاصمة القطرية الدوحة ليلتحق بالفريق قبل مباراة الفريق الحاسمة ضد الترجي في السوبر الأفريقي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انضم جواد الزيات رئيس نادي الرجاء المغربي لبعثة الفريق المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا للمواجهة الحاسمة في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

جاء هذا ليمكث الزيات في مقر إقالة الفريق للشد من أزرهم قبل المواجهة الهامة ولمطالبتهم بالحصول على اللقب الثاني في تاريخ النادي.

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وكان رئيس النادي المغربي قد أكد في تصريحات صحفية عن عدم رضاه عن عقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحكم مواجهة الفريق أمام نهضة بركان.

وأوقف الاتحاد الأفريقي حكم تلك المباراة لمدة عام واحد، ومن المقرر أن يلتقي الزيات بأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش المباراة ليخبره باعتراضه بنفسه.

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وذكرت تقارير صحفية أن الزيات قد وضع لائحة مكافآت مالية خاصة بتلك المباراة سيتم صرفها لنجوم الفريق حال حققوا الفوز.

جدير بالذكر أن الرجاء سيخوض المباراة كونه بطل بطولة كأس الاتحاد، بينما يلعبها الترجي كبطل لبطولة دوري الأبطال.