مدرب الترجي: مواجهة الرجاء ستكون صعبة

معين الشعباني يعد الفريق لمواجهة صعبة مع الرجاء

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي أنهم مصممون على الفوز بكأس السوبر الأفريقي الذي يقام هذا العام في العاصمة القطرية الدوحة.

ويواجه الترجي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا نظيره الرجاء البيضاوي المغربي بطل النسخة الأخيرة من الكونفدرالية.

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وقال الشعباني: "اعتدنا المواجهات القارية الصعبة في الآونة الأخيرة، لذلك لم يكن أمامنا وقت كافٍ لإصلاح الأخطاء، فقط نقوم بالمعاينة بالفيديو".

وعن ضغط المباريات قال الشعباني: "نمتلك عدد كبير من اللاعبين والعناصر الشابة، كل من صعد للفريق الأول نجح في إثبات جدارته".

أما عن مواجهة الرجاء فقال: "الرجاء فريق كبير والجميع يحترمه، حتى في فترات تعثره، هذا قد يحفزه لصب كل تركيزه من أجل الفوز يوم الجمعة".

يذكر أن الترجي التونسي يحتفل بالذكرى المئة على تأسيسه هذا العام.