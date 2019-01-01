الزمالك يوضح موقفه من تجديد عقد كهربا

الزمالك يسعى للفوز على نصر حسين داي الأحد المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أزمة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق، وما تردد حول تجديد عقده.

وكان كهربا قد تعرض للإيقاف في مباراة بترو أتلتيكو وغرامة مالية بسبب واقعة مواجهة نفس الفريق في برج العرب، ولكن تم رفع الإيقاف.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "في الأزمة الأخيرة رفضنا ذبح كهربا، وأوصلنا رسالة لجميع اللاعبين، أن يكونوا جميعهم على قدر مسئولية قميص الزمالك".

وأضاف: "في الغرف المغلقة يتم تنفيذ طلبات اللاعبين المقبولة منطقيًا في أسرع وقت، ولكن المطالب المبالغ فيها سيكون التعامل معها نهاية الموسم".

واختتم أمير حديثه: "سيتم مناقشة جميع الأمور في نهاية الموسم الجاري، عقب انتهاء الدوري والكونفدرالية وكأس مصر، وتحقيق الأهداف الشخصية لكل لاعب".

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ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بالجزائر، الأحد المقبل.