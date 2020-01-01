الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع وليد أزارو

هل ينضم وليد أزارو للقلعة البيضاء؟

أوضح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، موقف فريقه من التعاقد مع وليد أزارو لاعب الأهلي.

وتوترت العلاقة بين المهاجم المغربي والأهلي، وارتبط اسمه بالخروج من القلعة الحمراء، خاصة بعد التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي.

الزمالك يقيد كاسونجو بدلًا من حمدي النقاز باتحاد الكرة

وقال أمير في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "أزارو لاعب كبير، ولكن ليس كل ما يُقال صحيحاً".

وواصل: "كل ما يتم تداوله عن تفاوضنا مع أزارو غير صحيح، الفريق ليس لديه أي أماكن شاغرة في القائمة المحلية".

وواصل: "المكان الوحيد الشاغر سيتواجد فيه كاسونجو كابونجو، تركيزنا فقط مع لاعبي الفريق الحاليين، فنحن نضم نخبة من أفضل اللاعبين".

تقارير - حقيقة رغبة الزمالك في ضم أزارو وموقف اللاعب

وأتم تصريحاته قائلاً: "في نهاية الموسم سنحدد احتياجاتنا وفقاً لرؤية الجهاز الفني".

جدير بالذكر أن وليد أزارو سجل هدفين فقط مع الأهلي في مباريات الدوري هذا الموسم، أمام وادي دجلة والاتحاد السكندري.