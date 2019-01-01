الزمالك يسعى لتجهيز إبراهيم حسن قبل القمة

مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك في نهاية الشهر الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى الجهاز الفني للزمالك لتجهيز إبراهيم حسن جناح الفريق، قبل لقاء القمة أمام الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

ويعاني إبراهيم حسن من إصابة في كعب القدم، مما أدى لاستبعاده من لقاء المقاولون العرب، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز الأربعاء الماضي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن الجهاز الطبي للزمالك سيُدخل إبراهيم حسن جناح الفريق في اختبار للوقوف على مدى استجابته للعلاج.

وأشارت تقارير أن إبراهيم حسن قد يشارك في تدريبات غدًا للزمالك، استعدادًا لمباراة القمة، في حالة استجابته للعلاج بعد البرنامج التأهيلي الذي خضع لها.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "برج العرب"، 30 مارس الجاري.

إقرأ أيضًا - تقارير - الزمالك يسعى لخطف مدافع الرجاء المغربي قبل الأهلي

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 51 نقطة.