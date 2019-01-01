الزمالك يستعد للأهلي برباعية في المنيا وديًا

استعداد جيد للديربي..

انتصر الزمالك على نظيره المنيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية استعدادية للفارس الأبيض قبل ديربي القاهرة المقرر له 19 أكتوبر ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأحرز للزمالك أشرف بن شرقي وخالد بوطيب والناشيء أسامة فيصل وأحمد سيد زيزو.

الجدير بالذكر أن هناك الكثير من علامات الاستفهام على مستوى الزمالك في الآونة الأخيرة وتحديدًا منذ خسارة السوبر من الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين، مما يجعل مستقبل المدرب ميتشو على المحك في حال الخسارة مجددًا في قمة الكرة المصرية.