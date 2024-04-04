الزمالك يرفض اللعب في السعودية رسميًا .. وتركي آل الشيخ يكذبه ويسخر منه بـ"خطاب فيفا"

الكلمة الأخيرة في أزمة مباراة الأهلي والزمالك..

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، عن موقفه من خوض مباراة القمة أمام فريق الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في المملكة العربية السعودية.

السعودية ممثلة في المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قدّمت عرضًا إلى اتحاد الكرة المصري، لاستضافة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك، في الدورين الأول والثاني من مسابقة الدوري الممتاز، على أراضيها.

اتحاد الكرة والأهلي وافقا بشكل رسمي، على إقامة المباراتين في السعودية؛ بينما الزمالك وضع عدة شروط، وقرر عقد اجتماعًا لمجلس إدارته، قبل الرد.

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وأخيرًا وبعد الانتظار طويلًا.. كشف الإعلامي أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن رفض القلعة البيضاء، اللعب في المملكة العربية السعودية، أمام الأهلي.

سالم أشار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن لاعبي فريقه سيتواجدون على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الخامس عشر من أبريل القادم؛ وهو موعد مباراة القمة أمام الأهلي، في الدور الأول من مسابقة الدوري.

ومن ناحيته.. سخر تركي آل الشيخ، من رفض الفريق الزملكاوي، اللعب في المملكة العربية السعودية؛ قائلًا: "عاوز اسأل سؤال.. هوا أيه يعني الاعتذار عن شيء لم يحصل أساسًا؟!".

آل الشيخ أكد عبر حسابه الرسمي بـ"فيس بوك"، على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفض في خطاب رسمي منذ يومين، إقامة مباريات الدوري المحلي، خارج القارة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه بناءً على ذلك؛ سحبت السعودية عرضها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مع العلم أن الفريقين كانا موافقين؛ على حد قوله.

ووجّه تركي آل الشيخ، حديثه إلى أحمد سالم؛ قائلًا: "الأخ المتحدث.. حاول تأخذ البطولة في شيء آخر، إذا لم تستطع أخذها في الملعب".