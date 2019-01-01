الزمالك يجهز طائرة خاصة تحمل شعار النادي

القلعة البيضاء ستكون أول نادٍ بمصر والوطن العربي له طائرة خاصة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن أحمد مرتضى؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن اقتراحه على مجلس الإدارة تجهيز طائرة خاصة باسم النادي، مؤكدًا رغبته في تقليل تكلفة رحلات سفر الفريق.

الفارس الأبيض سافر خلال الأيام الماضية بطائرة خاصة إلى الجزائر، لمواجهة نصر حسين داي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عضو مجلس القلعة البيضاء السابق، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "أرغب في تجهيز طائرة باسم الزمالك وسأقترح على رئيس القلعة البيضاء هذا، هذا مستوى الأندية المحترفة، والزمالك نادي كبير، وكما هو سباق في كل شيء، أتمنى أن يكون سباقًا في أن يكون أول نادٍ لديه طائرة خاصة".

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وأضاف: "تكلفة الطائرة والتذاكر كبيرة، لذلك سأقترح على مجلس الإدارة أن نجمع هذه التكلفة لنكون شركاء في طائرة خاصة مزينة بشعار الزمالك، هذا حلم أتمنى تحقيقه كحلم الاستاد".

وحول رأيه في مشوار الفريق في الكونفدالية، تابع: "بطولة صعبة وكما شاهدنا حتى اللحظة الأخيرة الفرق تحسم تأهلها، الزمالك خاض مباريات جيدة وإن كان من الممكن أن يقدم أداء أفضل".

واختتم: "لا بد أن يكون الفريق أكثر تماسكًا من الفترة الماضية، الآن التنافس زاد على بطولتي الدوري والكونفدرالية، جميع الإمكانيات متوفرة لهم".

يذكر أن الزمالك تعادل سلبيًا بالأمس أمام حسين داي دون أهداف، ليتأهل رسميًا إلى دور الـ8 متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، متفوقًا بالمواجهات المباشرة على جور ماهيا الكيني، صاحب الوصافة.