ذكرى سعيدة - الزمالك للمرة الثالثة بطلاً لمجموعته بالبطولات الأفريقية

فهل يعيدها الزمالك مرة أخرى؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح الزمالك في تصدر المجموعة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018-19.

وفرض الأبيض التعادل السلبي على نصر حسين داي في الجزائر، ليتصدر ترتيب المجموعة على حساب جور ماهيا الكيني.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يتصدر فيها الأبيض ترتيب مجموعته في البطولات الأفريقية بشكل عام.

مواجهة الزمالك القادمة في بطولة الكونفدرالية ستكون أمام إحدى هذه الفرق 👇

نكانا

النجم الساحلي

حسنية أكادير https://t.co/pnJ34nfcgu — جول مصر (@goaleg) March 17, 2019

ونجح الزمالك في تصدر المجموعة لأول مرة في تاريخه في نسخة 2002، والتي ضمت حينها أسيك الإيفواري، الترجي التونسي، كوستا دي سول الموزمبيقي.

ليحقق اللقب القاري في النهاية، والخامس في تاريخه على حساب الرجاء المغربي.

وفي موسم 2015، نجح الزمالك في التفوق على الصفاقسي التونسي، وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ليوباردز الكونغولي، بالفوز في 5 مباريات وخسارة مباراة واحدة، لكنه فشل في تخطى عقبة النجم الساحلي في المربع الذهبي.

حميد أحداد وفرجاني ساسي سيغيبان عن مباراة #الزمالك المقبلة في دور الثمانية من البطولة الإفريقية بسبب تراكم البطاقات.🧐 pic.twitter.com/EBPtqktMp9 — جول مصر (@goaleg) March 17, 2019

لينجح الزمالك في النسخة الاستثنائية من البطولة الحالية، في التأهل رغم تحقيقه نقطتين فقط بعد أول 3 مباريات.

وينتظر الزمالك، يوم الأربعاء لمعرفة هوية منافسه، والتي لن تخرج عن حسنية أكادير المغربي، النجم الساحلي التونسي، نكاكا الزامبي.