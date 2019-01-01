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كأس الاتحاد الأفريقي

ذكرى سعيدة - الزمالك للمرة الثالثة بطلاً لمجموعته بالبطولات الأفريقية

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فهل يعيدها الزمالك مرة أخرى؟
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح الزمالك في تصدر المجموعة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018-19.

وفرض الأبيض التعادل السلبي على نصر حسين داي في الجزائر، ليتصدر ترتيب المجموعة على حساب جور ماهيا الكيني.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يتصدر فيها الأبيض ترتيب مجموعته في البطولات الأفريقية بشكل عام.

ونجح الزمالك في تصدر المجموعة لأول مرة في تاريخه في نسخة 2002، والتي ضمت حينها أسيك الإيفواري، الترجي التونسي، كوستا دي سول الموزمبيقي.

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ليحقق اللقب القاري في النهاية، والخامس في تاريخه على حساب الرجاء المغربي.

وفي موسم 2015، نجح الزمالك في التفوق على الصفاقسي التونسي، وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ليوباردز الكونغولي، بالفوز في 5 مباريات وخسارة مباراة واحدة، لكنه فشل في تخطى عقبة النجم الساحلي في المربع الذهبي.

لينجح الزمالك في النسخة الاستثنائية من البطولة الحالية، في التأهل رغم تحقيقه نقطتين فقط بعد أول 3 مباريات.

وينتظر الزمالك، يوم الأربعاء لمعرفة هوية منافسه، والتي لن تخرج عن حسنية أكادير المغربي، النجم الساحلي التونسي، نكاكا الزامبي.

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