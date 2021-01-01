الزمالك والمقاولون العرب: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب المؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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الزمالك 1 × 1 المقاولون العرب

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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45+2' نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

41' أوووووووووه تسديدة قوية من بنشرقي من خارج منطقة الجزاء، تمر فوق العارضة بقليل وترتطم بالشباك الخارجية.

37' أوووووووه هجمة مرتدة سريعة للزمالك، وصلت لعبد الله جمعة الذي سدد تسديدة أرضية مرت بجوار القائم القائم.

30' جووووووووووووووووووووووول أشرف بنشرقي يسجل هدف التعادل للزمالك من علامة الجزاء، بعد تسديدة الكرة أرضية في يسار المرمى.

28' أوووووووه إبراهيم نور الدين يحتسب ركلة جزاء للزمالك، بعد تدخل من دفاع المقاولون على حميد احداد.

23' جووووووووووووووووووووووول محمد سمير يسجل أول أهداف المباراة من علامة الجزاء، بعد لعب الكرة بشكل أرضي في الزاوية اليسرى للمرمى.

21' أووووووووه الحكم إبراهيم نور الدين يحتسب ركلة جزاء للمقاولون العرب، بعد تدخل محمد عبد الغني وطارق حامد على عبد الله ياسين لاعب المقاولون العرب.

18' هدوء في أحداث المباراة ومازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

12' ركلة ركنية للمقاولون من الجانب الأيسر كادت أن تشكل خطورة لولا أن أمسك بها جنش.

9' محاولة تسديدة قوية من طارق حامد من خارج منطقة جزاء المقاولون، ولكن الدفاع يبعدها.

5' بداية هادئة واستمرار التعادل السلبي بعد مرور خمس دقائق من الشوط الاول دون أي فرص خطرة من الطرفين.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

محمود جنش

عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

حميد احداد.

يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 18 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 10 مباريات.

فاز نادي الزمالك على البنك الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بأربعة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 39 نقطة من 17 مباراة، وابتعد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة من 15 مباراة.

أهلًا بكم في البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز2020-2021 بستاد القاهرة الدولي.