الزمالك وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام إنبي مساء السبت لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ملعب بتروسبورت..

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

إنبي 0 × 0 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل إنبي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جاد

كريم فؤاد - رامي صبري - زياد بوغطاس – علي فوزي

صلاح ريكو - عبد الرحمن عامر

دينيبر جود - محمد مرسي – مصطفى شلبي

جون إيبوكو

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمزة المثلوثي

إمام عاشور - محمد أشرف روقا

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

عمر السعيد

تشكيل فريقنا في مواجهة إنبي بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/WGkizfrniV — SC (@ZSCOfficial) January 2, 2021

أما آخر مباريات نادي إنبي فكانت في الجولة الثالثة ضد غزل المحلة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، ويحتل الفريق البترولي المركز 12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

كانت آخر مباريات الفارس الأبيض في الدوري المصري ضد نادي سموحة في ستاد برج العرب، ونجح في العودة من الإسكندرية بنقاط المباراة الثالث بعد الفوز بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بنشرقي وأحمد فتوح، ليصبح رصيد الزمالك 7 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة إنبي والزمالك في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.