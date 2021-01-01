ممدوح عباس يحذر من لاعبين في الزمالك: إما مكاشفتهما أو بترهما

رئيس القلعة البيضاء السابق يحذر من إقالة باتشيكو

حذر ممدوح عباس؛ رئيس نادي الزمالك السابق، من إقالة الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، مطالبًا بالحفاظ على استقرار الفريق، لكنه أكد أن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تصحيح.

الفارس الأبيض تلقى الهزيمة أمس السبت، أمام الترجي التونسي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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بهذه الهزيمة تجمد رصيد كتيبة باتشيكو عند نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، فيما يحل مولودية الجزائر ثانيًا بخمس نقاط، والترجي في الصدارة بسبع نقاط.

وكتب عباس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شاهدت بالأمس على فترات نتيجة لمرضي مباراة الزمالك و الترجي التونسي والتي انتهت بفوز الترجي التونسي، وأود أن أنبه بالآتي:

1- أن الزمالك كان وضعه اسوأ في مجموعته في نفس البطولة العام الماضي ورغم هذا وصل الى المباراة النهائية ويتبقى للزمالك 3 مباريات ب9 نقاط، فلا داع لحملات الإعلام على المدير الفني وعلى الفريق.

2- أن المدير الفني كان يجب أن يتنبه أن ظهير الزمالك الأيسر احمد فتوح كان فاقدا للتوازن العصبي لأسباب لا نعلمها وكان يجب أن يخرج فور احرازه هدف الزمالك الوحيد.

3- أن الحديث الذي يجري عن تغيير للجهاز الفني وهذا ما تلقيت عنه مكالمات تليفونيه امس يعني الخراب للفريق الاول لكرة القدم. وكفانا سياسة الصدمات الكهربائية ولنبقى على الجهاز وعلى قواك الفريق.

4- أنا لا أفهم ما هو سبب انهيار الفريق بعد طرد احمد فتوح ففريق كالزمالك لا ينهار بهذا الشكل رغم سوء حالة بعض اللاعبين ولا اريد ان اذكر اسماء البعض فهم اكثر من لاعب.إرفعوا أيديكم عن الفريق الاول لكرة القدم يا صيادي المصائب واتركوه يمضي في طريقه.

5- هناك لاعبان في فريق نادي الزمالك يتسببان في مشاكل جمة ويجب الجلوس معهما و مكاشفتهما أو بترهما،فلا يعقل أن يكون أحدهم سببا للفرقة والانشقاق بدلا من التلاحم والتعاون وخاصة اذا كان من الأسماء البارزة جدا في الفريق.

واختتم: "أردت أن أوضح هذا قبل أن يجد البعض فرصة مباراة الأمس للهروب من مسؤليتهم امام أحكام يجب أن تنفذ بقوة القانون وليس بالالتفاف عليه".