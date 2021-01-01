الزمالك يُعلن عن تطور مثير في ملف احتراف مصطفى محمد

الحديث أيضًا عن بديل المهاجم المصري والعرض لضم حسام حسن

كشف خالد الغندور الإعلامي البارز في قناة الزمالك الرسمية عن تطور مثير في ملف احتراف مصطفى محمد، والذي تلقى عدة عروض أبرزها من سانت إتيان وجلطة سراي وألميريا.

الزمالك كان قد أعلن مؤخرًا غلق باب رحيل أي من لاعبيه خلال الانتقالات الشتوية الحالية لحاجة الفريق لهم، ليرد المهاجم الشاب عبر برنامج "أوضة اللبس مع ميدو" مطالبًا بالموافقة على احترافه لأن العروض الحالية تُمثل الفرصة الأخيرة له خاصة في ظل بلوغه عامه الـ24.

الغندور أعلن عبر برنامج "زملكاوي" أن المدرب جايمي باتشيكو وافق بالفعل على رحيل مصطفى محمد خلال يناير الجاري، مشيرًا إلى رفض المدرب البرتغالي رحيل أي لاعب آخر، خاصة في ظل الحديث عن عروض مغرية لفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش.

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وقد أضاف "باتشيكو وافق على رحيل مصطفى محمد فقط، وقد رفض التخلي عن أي لاعب آخر من الزمالك".

الغندور أكد أن بديل المهاجم المصري لن يكون سوى لاعب أجنبي سواء كان عربي أو أفريقي أو غيرهما، نافيًا تمامًا وجود أي مفاوضات أو عرض قُدم للتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة السكندري.

وأضاف حول تفاصيل المفاوضات حول بيع مصطفى "ثمن مصطفى محمد وصل إلى 5 ملايين دولار مقدمة من سانت إتيان الفرنسي، وذات العرض قدمه جلطة سراي لكن بشرط استعارة اللاعب أولًا لمدة عام و4 أشهر مقابل مليوني دولار مع حق الشراء نهائيًا فيما بعد، وستبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 5-5.5 ملايين دولار".

أضاف "نادي ألميريا الناشط في دوري الدرجة الثاني الإسباني قدم أفضل عرض إعارة، إذ طلب استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري مقابل مليوني دولار، لكن مصطفى محمد يميل لعرض سانت إتيان".