بيان رسمي .. من الزمالك إلى وزارة الرياضة: لماذا تكررون سيناريو الماضي؟ ولماذا الآن؟

مجلس مرتضى منصور يتهم الوزارة بهز استقرار الفريق

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بيانًا رسميًا موجهًا إلى وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، اعتراضًا على تكليف لجنة تفتيش قضائية بمراجعة مخالفات النادي.

الوزارة كانت قد أعلنت قبل أيام اقتراب اللجنة من نهاية عملها، مشددة على إتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفات.

وجاء نص بيان القلعة البيضاء كالتالي:

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السؤال الذي يطرح نفسه بقوة بين جماهير وأعضاء الزمالك في هذه الأيام و الذي يعيد إليهم ذاكره الأمس، عندما شكل المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق لجنة مالية للتفتيش على نادي الزمالك وقبض يديها على كل كبيرة وصغيرة لمحاصرة النادي الذي كان يعيش أزهى ايامه تحت قيادة مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور. وخرجت اللجنه كما جاءت دون وجود أي مخالفات بل أنها تسببت فى كشف أسرار كثيره منها التعاقد مع عبد الله السعيد الذي كان قد وقع عقودا مع النادي فى الموعد القانوني.

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السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يكرر الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة الحالي نفس سيناريو خالد عبد العزيز ويقوم بتشكيل لجان للتفتيش على النادي دون داع في الوقت الذي يعيش فيه نادي الزمالك حالة من الاستقرار الفني والإداري.

الدكتور أشرف صبحي سبق أن قام بزيارة النادي وأشاد بالطفرة الإدارية والانشائية بجانب فرع 6 أكتوبر، وتعظيم الموارد المالية في النادي التي يقوم بها مجلس الإدارة، ووصف النادي بأنه قدوة للأندية الرياضية في مصر بشأن التعامل الإداري والمالي.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا يحدث ذلك في هذا التوقيت مع نادي الزمالك من بعض الجهات الرياضية؟

يذكر أن هاني زادة؛ عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، كان قد أكد من قبل أنه لا يحق للوزارة حل مجلس الإدارة، مشددًا على أنه ليس من اختصاصاتها. (طالع التفاصيل)