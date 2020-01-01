لجنة الانضباط تُعاقب رئيس الزمالك بالإيقاف والغرامة

مرتضى منصور كان قد تحداهم أن يُعاقبوه

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم فرض عقوبات على عدد من المسؤولين أبرزهم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك .

الرئيس ومنذ إحالته إلى اللجنة تحداهم وأكد عدم قدرتهم فرض أي عقوبات عليه، سواء مالية أو رياضية، معلنًا رفضه الانصياع لأي قرارات تصدر عنها.

لجنة الانضباط أعلنت عدة قرارات اليوم الإثنين وبينها إيقاف مرتضى منصور عن ممارسة أنشطة كرة القدم لمدة ست مباريات مع تغريمه ماليًا بمبلغ 200 ألف جنيه مصري.

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وكانت اللجنة الخماسية قد تقدمت بشكوتين ضد رئيس الزمالك لما بدر منه عقب توقيع غرامة سابقة عليه بواسطة لجنة الانضباط قدرها 100 ألف جنيه مصري بسبب إساءته للتحكيم، وقد الرئيس على ذلك القرار بغضب عارم.