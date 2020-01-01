مرتضى منصور يسخر من عقوبته ويكشف: 3 مرشحين جدد لتدريب الزمالك

لجنة الانضباط فرضت عقوبة على رئيس الزمالك

سخر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عقابه رياضيًا وماليًا بعد شكوى من اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

الرئيس ومنذ إحالته إلى اللجنة تحداهم وأكد عدم قدرتهم فرض أي عقوبات عليه، وقد واصل التحدي عقب إصدار قرار إيقافه لـ6 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه مصري بالتأكيد على أنه لن يدفع أي مليم لاتحاد الكرة المصري.

مضيفًا بسخرية "لماذا تحديدًا تم إيقافي ست مباريات؟ لماذا ليسوا أربعة أو خمسة؟ أين النص الموجود في اللوائح الذي يُحدد تلك المدة؟ لماذا لم تكن شوط واحد؟ قد أتواجد في الشوط الأول وأغادر في الثاني، وإن أقيمت مباراة في نادي الزمالك .. هل سأكون ممنوعًا عن حضورها والتواجد في النادي؟".

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الرئيس كرر حديثه حول عدم قانونية معاقبته بواسطة أي هيئة أخرى بخلاف الجمعية العمومية لناديه، موجهًا رسالة لوزير الرياضة أشرف صبحي قائلًا فيها "أين وزير الشباب والرياضة؟ هو المسؤول عن مراقبة عمل المؤسسات الرياضية والهيئات الرياضية الأربعة وفقًا للقانون، عليه إيقاف تلك المهزلة، لم أقل شيئًا يستحق العقاب، مجرد طلبت من اللاعبين أن يدافعوا عن أنفسهم ضد الحكام".

مرتضى منصور وخلال تصريحاته لقناة الزمالك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء تطرق إلى ملف المدرب الجديد الذي سيخلف باتريس كارتيرون بعد فسخ عقده بدفع الشرط الجزائي والرحيل لتدريب التعاون.

إذ قال "جوسفالدو فيريرا أرسل رسالة اعتذار عن تدريب الزمالك، اللجنة المسؤولة عن التعاقد مع المدرب الجديد مازالت مجتمعة، وقد حضرت معهم جزء من الاجتماع وعلمت مطالب خايمي باتشيكو وجابرييل كالديرون وإمكانيات كل منهما، وهناك كذلك مدرب إيطالي، وهناك ثلاثة أسماء جديدة يتم التواصل معهم حاليًا يمتلكون سير ذاتية ممتازة، وقد طلبت من أعضاء اللجنة عدم التسرع، وأطلب ذلك من الجمهور أيضًا".