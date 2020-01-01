كارتيرون سعيد بعودة شيكابالا ويصف غياب طارق حامد بـ "نقطة ضعف"

الفريق هزم إنبي في الدوري مساء أمس

أعرب باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء أمس على إنبي في الدوري المصري.

الفريق الأبيض نجح في تخطي نظيره البترولي بهدف محمود حمدي "الونش" ليستعيد نغمة الانتصارات بعد سقوطه أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية.

المدرب الفرنسي أبدى رضاه عن أداء الفريق، قائلًا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "أداء الفريق كان جيدًا على المستوى الجماعي، راضٍ عن الأداء والفوز وحصد النقاط الكاملة، الجيد في تلك المباراة أننا سيطرنا عليها جيدًا ولم نكن رد فعل لما يفعله المنافسون مثلما حدث في المباريات السابقة خاصة أمام المقاولون العرب".

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تابع "التسجيل من ركلة ثابتة أمر جيد للزمالك، ومن الجيد أيضًا أننا أحرزها هدفًا من عدد قليل من الفرص المتاحة، وهو عكس ما حدث أمام المقاولون حيث صنعنا العديد من الفرص ولم نسجل سوى هدف واحد".

الزمالك يستعد لمواجهة حاسمة وصعبة في الجولة القادمة أمام منافسه المباشر على وصافة الأهلي في جدول الترتيب، بيراميدز، وقد أبدى كارتيرون سعادته الكبيرة بعودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" وجاهزيته لخوض المباراة بعد انتهاء إيقافه.

مضيفًا "مصطفى فتحي مازال يُنفذ برنامجه التأهيلي وسيتواجد معنا في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة، شيكابالا بات جاهزًا للعودة وأنا سعيد جدًا بعودته للفريق".

وأتم قائلًا عن غياب طارق حامد عن موقعة بيراميدز للإيقاف "حزين لغياب حامد عن المباراة للإيقاف، غيابه سيكون نقطة ضعف للفريق ولكننا سنجد الحلول المناسبة لتعويضه، لا أعلم إن كان محمد حسن سيلعب بدلًا منه أم لاعب آخر، لم أقرر بعد وهناك حلول أخرى لتعويضه".