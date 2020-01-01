ظهور نتائج المسحة الطبية الرابعة في الزمالك

قلق في النادي من المسحة الرابعة بعد إصابة محمد كوفي

كشفت مصادر صحفية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها نادي الزمالك للاعبيه ومدربيه وعناصر أجهزته الفنية والإدارية والطبية، والخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الجميع قد أصيب بالقلق في قلعة ميت عقبة يوم أمس بعد الإعلان عن إصابة لاعب الفريق محمد كوفي بفيروس كورونا، خاصة في ظل مخالطة اللاعبين جميعًا له ومصافحتهم إياه خلال مواجهة سموحة الودية الأخيرة.

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وأكدت المصادر الصحفية المتابعة أن نتيجة المسحة الرابعة للجميع في الزمالك جاءت سلبية، مما يؤكد خلو النادي من أي إصابات بفيروس كورونا خاصة بعد تعافي الثلاثي محمد عواد ومصطفى فتحي وكريم بامبو.

يُشار إلى أن أمس كان يومًا صعبًا في الدوري المصري، حيث تم الكشف عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 18 من نادي طلائع الجيش على رأسهم المدرب مختار مختار.