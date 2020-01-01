7 قرارات من الزمالك .. معسكر خارجي وإجراء مسحات كورونا ولكن

تجديد عقد حازم إمام والتمديد لعبد الله جمعة

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، لمناقشة عدة ملفات على طاولة المجلس خلال الفترة الحالية.

مجلس القلعة البيضاء أعلن مؤخرًا انسحابه من مسابقة الدوري المصري الممتاز، اعتراضًا على استئناف الموسم، مطالبًا بإلغائه ومنح الأندية فرصة الإعداد للموسم الجديد، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين.

الدوري المصري توقف منذ منتصف مارس الماضي إلا أن وزارة الرياضة أعلنت استئنافه في 25 من يوليو الجاري.

المزيد من الفرق

على طريقة "Dark" .. إسقاط حمادة إمام وستة أشياء قد يغيرها الزمالك لو عاد للماضي

وأسفر اجتماع مجلس مرتضى منصور عن ستة قرارات جاءت كالتالي:

– إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا غدًا الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري.

– استئناف الفريق الأول بالنادي تدريباته بدءًا من غدٍ الخميس.

– خوض معسكر مغلق لمدة 15 يومًا ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

- تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك.

- أكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معهم على كارتيرون المدير الفني والذي وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها.

– تنازل لاعبي الفريق الأول بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.

– خوض الفريق الأول بالنادي معسكرًا مغلقًا لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.. واستئجار طائرة خاصة للفريق للسفر إلى الكاميرون للقاء الرجاء المغربي في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الفارس الأبيض يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 28 نقطة، متأخرًا بفارق 21 نقطة عن الأهلي؛ صاحب الصدارة.

أما على المستوى القاري، فالأبيض على موعد مع مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال في سبتمبر المقبل، في الدور الذي سيقام من مباراة واحدة فقط، بحسب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ظل الأوضاع الصعبة الحالية مع تفشي فيروس كورونا.