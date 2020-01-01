الزمالك ومازيمبي: مباشر لحظة بلحظة

الزمالك 0 × 0 مازيمبي

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في المقابل، حسم مازيمبي تأهله للدور القادم بعد أن جمع 10 نقاط مع ابتعاد صاحب المركز الثالث عنه بفارق 8 نقاط مع تبقي مباراتين فقط على نهاية دور المجموعات، ولكنه سيلعب على الحفاظ على الصدارة بتجنب الهزيمة أمام الزمالك بأكثر من فارق ثلاثة أهداف.

يسعى الفارس الأبيض للثأر من هزيمته في مباراة الذهاب من أجل حسم التأهل وصدارة المجموعة، حيث خسر بطل الكونفدرالية في المباراة التي لُعبت في الكونغو بثلاثية نظيفة ولكن المباراة لن تكونى سهلة أبدًا على الزمالك.