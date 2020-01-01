الزمالك ومازيمبي: مباشر لحظة بلحظة
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الزمالك 0 × 0 مازيمبي
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
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في المقابل، حسم مازيمبي تأهله للدور القادم بعد أن جمع 10 نقاط مع ابتعاد صاحب المركز الثالث عنه بفارق 8 نقاط مع تبقي مباراتين فقط على نهاية دور المجموعات، ولكنه سيلعب على الحفاظ على الصدارة بتجنب الهزيمة أمام الزمالك بأكثر من فارق ثلاثة أهداف.
يسعى الفارس الأبيض للثأر من هزيمته في مباراة الذهاب من أجل حسم التأهل وصدارة المجموعة، حيث خسر بطل الكونفدرالية في المباراة التي لُعبت في الكونغو بثلاثية نظيفة ولكن المباراة لن تكونى سهلة أبدًا على الزمالك.
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيث يستقبل ملعب الإنتاج الحربي موقعة من العيار الثقيل، عندما يحلّ مازيمبي ضيفًا ثقيلًا على الزمالك،وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./