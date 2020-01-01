أخبار الزمالك: الصفقات المحتملة والراحلون في سوق انتقالات صيف 2020

تعرف على أخبار الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2020، وما هي الصفقات الجديدة والمحتملة ومن هم الراحلون عن الفريق الأبيض في الميركاتو؟

يوشك سوق الانتقالات الصيفية 2020 على أن يبدأ، وتبدأ معه أحلام جماهير الزمالك في التعاقد مع كوكبة من اللاعبين المميزين والتخلص من آخرين داخل الكتيبة البيضاء من أجل تحقيق الحلم الأكبر بمعانقة الأمجاد المحلية والقارية في الموسم المقبل.

وتسير أمور النادي الأبيض على ما يرام قبل توقف نشاط كرة القدم نتيجة لتفشي فيروس كورونا حول العالم، حيث حققت كتيبة باتريس كارتيرون لقبي السوبر المحلي والأفريقي في أسبوع واحد على حساب العملاقين، الأهلي والترجي.

دائمًا ما يكون ميركاتو الزمالك ذات طابع خاص على وجه التحديد خصوصًا في ظل وجود مرتضى منصور على رأس إدارة النادي وهو ممن يحبذون إجراء صفقات كثيرة ودعم الفريق بكل موهبة تبرز على الساحة المصرية والأفريقية.

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في الوقت نفسه فهناك لاعبون يتعرضون لانتقادات حادة قد تنتهي مسيرتهم مع الفارس الأبيض، كما ارتبط اسم النادي في الآونة الأخيرة بعدد من اللاعبين المميزين في القارة السمراء، مما يُبشر بفترة انتقالات مثيرة ستكون لدى زملاء محمد أبو جبل.

في هذا التقرير نستعرض سويًا الصفقات المحتملة ومن هم الراحلون عن الزمالك؟

ما هي الصفقات المحتملة للزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

يستهدف الزمالك لسد ثغرات الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل من خلال التعاقد مع مهاجم صريح ليجاور مصطفى محمد وكذلك دعم الجبهة اليُمنى وخط الدفاع ومنتصف الملعب، وقد برزت عديد من الأسماء سواءً محلية أو عربية أو أفريقية للوصول إلى ميت عقبة في الأشهر المقبلة.

كريم العراقي - المصري

بعد الأداء البارز الذي قدمه مع منتخب مصر الأولمبي في تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 بالقاهرة، يضع الزمالك عينه نصب التعاقد مع كريم العراقي لدعم الجبهة اليُمنى بعد رحيل حمدي النقاز ووجود حازم إمام وحيدًا، ما يستلزم التعاقد مع ظهير بديل أو ظهير يُقارع قائد كتيبة كارتيرون على الأقل.

لا يزال موقف اللاعب من الانضمام إلى الزمالك غامضًا، لكن الأكيد أنه من ضمن حسابات النادي في الفترة المقبلة.

محمود دونجا - بيراميدز

توجد العديد من التقارير تؤكد أن دونجا هو الهدف الأول للزمالك في الميركاتو المقبل، فالنادي لا يمتلك سوى طارق حامد وفرجاني ساسي في منتصف الملعب وفي حال غياب أحدهما تظهر أزمة واضحة، ولا يوجد من هو أفضل من دونجا لخلافتهما.

وتشير التقارير أن دونجا قد يكون طرفًا في صفقة تبادلية كبيرة في الصيف المقبل بين الزمالك وبيراميدز، ينتقل بمقتضاها للنادي الأبيض مقابل محمد عواد للنادي الواعد.

كريم بركاوي - حسنية أغادير

دخل المهاجم المغربي كريم بركاوي على لائحة من يود الزمالك التعاقد معهم، ولن تكون المهمة من الناحية المالية صعبة، فالمسؤولون في النادي يخططون لبيع حميد أحداد للرجاء ومن ثم دفع قيمته المادية في أحد أبرز المهاجمين المغاربة المتاحين حاليًا.

وجدي كشريدة - النجم الساحلي

يُعد كشريدة أحد أبرز من يهتم بهم الزمالك في إطار سعيه لدعم الجبهة اليمنى، ولكن تظل القيمة المادية المرتفعة للدولي التونسي هي الحائل الأكبر أمام الظفر بخدماته.

وليد أزارو - الأهلي

تقول بعض المصادر من داخل الزمالك أن باتريس كارتيرون قد طلب التعاقد مع لاعبه السابق وليد أزارو إذا ما سنحت الفرصة، ولكن من غير الوارد أن يوافق الأهلي على تركه حتى بعد العودة من إعارته في الاتفاق السعودي.

مرتضى بن وناس - النجم الساحلي

يُنظر إلى بن وناس على أنه خليفة فرجاني ساسي إن قرر الأخير الرحيل في الصيف المقبل، حيث بدأت الإدارة البيضاء بالفعل في التفاوض معه لدعم منتصف الميدان.

الصفقات المحتملة للزمالك في سوق انتقالات صيف 2020:

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من هم الراحلون عن الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

لم يُعلن الزمالك عن رحيل أي لاعب بصورة رسمية عنه حتى الآن، ولكن بعض التنبؤات تشير إلى أن محمد عواد وعمر السعيد ومحمد عنتر وكريم بامبو سيكونوا على رأس قائمة المغادرين في الصيف المقبل.