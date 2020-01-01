ساسي ينتظم في مران الزمالك وكارتيرون يُوجه رسالة للاعبين

الزمالك يستعد لمواجهة زيسكو

استأنف الزمالك تدريباته بقيادة باتريس كارتيرون استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة القادم في القاهرة، ذلك بعد أيام من انتصاره على طنطا ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وشهد المران تواجد نجم الوسط التونسي فرجاني ساسي عقب عودته للقاهرة أمس الأحد، بعدما تواجد في بلاده لمدة يومين بإذن خاص من الجهاز الفني، في ظل غيابه عن مباراة طنطا بسبب الإيقاف، والتي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 3-2.

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وحرص المدرب الفرنسي على توجيه التحية للاعبين قبل المران مشيدًا بأدائهم وروحهم القتالية الممتازة التي ظهروا بها خلال مواجهة طنطا، ووجه كارتيرون رسالة لهم طالبهم خلالها بالاستمرار بتلك العزيمة والروح القتالية والسعي لهدف واحد هو الفوز.

وأدى حراس المرمى الأربعة محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي والشاب محمد فتحي تدريبًا قويًا مع مدرب الحراس عمرو عبد السلام تضمن تدريبات خاصة على رد الفعل السريع والتعامل مع التسديدات البعيدة.

واجتمع رئيس النادي مرتضى منصور لمدة قصيرة مع لاعبي الزمالك مهنئًا إياهم بالأداء والنتائج الجيدة مؤخرًا وطالبهم بالسير على نفس النهج خلال الفترة القادمة وبذل كل الجهد المطلوب لتحقيق الفوز على بطل زامبيا.