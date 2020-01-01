الخطيب يتلقى دعوة من الكاف لحضور حفل الأفضل في أفريقيا

الحفل يُقام في الغردقة المصرية مساء الثلاثاء

أعلن الأهلي تلقي رئيسه محمود الخطيب دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحضور حفل اختيار الأفضل في القارة السمراء لعام 2019، والذي سيُقام في الغردقة المصرية مساء غدٍ الثلاثاء.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن تلك الدعوة جاءت للخطيب بصفته أحد أبرز أساطير الكرة الأفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادٍ في القارة.

سوق الانتقالات | أفضل 15 صفقة شتوية في التاريخ

وكان كاف قد أعلن عن قوائم المرشحين النهائية لجوائزه السنوية، وفي أبرزها يتنافس المصري محمد صلاح مع السنغال ساديو ماني والجزائري رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وكان الكاف قد اختار الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر خلال شهري يونيو ويوليو 2019 واختتمت بفوز منتخب الجزائر باللقب، خاصة أن رئيس الأهلي هو أول لاعب مصري يفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام 1983.

وسبق أن لبى الخطيب دعوة الكاف وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا، والذي أقيم في سبتمبر من العام الماضي بالغردقة، وحرص كذلك على قبول دعوة الكاف للمشاركة في اجتماعات الاتحاد مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التي عُقدت مؤخرًا في القاهرة لمناقشة تطوير الكرة في القارة وبعض الأمور الخاصة بمسابقاتها.

يُشار لأن الأهلي يعيش موسمًا رائعًا، إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة جمعها من انتصاره في جميع مبارياته التسعة في البطولة، فيما يُنافس بشراسة فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .