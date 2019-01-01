جينيراسيون: نجحنا في ضغط الزمالك ورفض خوض القمة من أجلنا فقط

مدير الاتصالات بالنادي السنغالي يؤكد تمسك فريقه باستكمال مشواره الأفريقي

يرى تالا فال؛ مدير الاتصالات في نادي جينيراسيون فوت السنغالي، أن ما حدث خلال الفترة الماضية يؤكد نجاح فريقه في تشكيل ضغط كبير على الزمالك، مؤكدًا أن لاعبيه مصرون على التأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

الفارس الأبيض يستضيف الفريق السنغالي غدًا الخميس، على استاد السلام بالقاهرة، في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وقال تالا، خلال تصريحاته لراديو "أي جي إف إم": "ما حدث خلال الفترة الماضية يثبت أننا نجحنا في ضغط الزمالك، هم رفضوا مواجهة الأهلي فقط من أجل الإعداد لمواجهتنا".

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وأضاف: "نحن لا يهمنا سوى التأهل للمجموعات، سنقدم كل ما في وسعنا على نستكمل المشوار، لاعبونا يعيشون حالة كبيرة من التركيز ويعرفون أننا أمام تحدي علينا تجاوزه، فاللقاء لن يكون سهلًا".

المباراة كان من المقرر أن تقام في 29 من سبتمبر الماضي إلا أنه الفريق السنغالي لم يحضر للملعب معترضًا على تأجيل اللقاء 24 ساعة ونقله للإسكندرية، ليتم إعلان الزمالك فائزًا

وعقب إجراء الاتحاد الأفريقي تحقيقًا والتأكد من إقامة مباريات في القاهرة بصورة طبيعية، قرر إعادة المباراة.

ومن المقرر أن يقع الفائز من بينهما في المجموعة الأولى، التي تضم كذلك مازيمبي الكونغولي، زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.