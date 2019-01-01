وأخيرًا - جنش يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

حارس الفارس الأبيض يستعد للعودة للظهور في المباريات

شهد المران الجماعي للزمالك صباح اليوم الإثنين، مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس مرمى الفريق، بعد غياب دام منذ يونيو الماضي.

الحارس كان قد تعرض للإصابة خلال استعدادات المنتخب المصري لخوض غمار منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي استضافتها أرض الفراعنة بيونيو الماضي.

وأصيب جنش بقطع في وتر أكيلس، خلال تدريبات الفراعنة، أجرى على إثره عملية جراحية بألمانيا.

عواد عن الإساءة لأبوجبل: حسبي الله والأخير: تحية لمن يتحملون الشائعات

وخاض جنش التدريبات رفقة ثلاثي حراس مرمى الأبيض محمد عواد، محمد أبو جبل ومحمد صبحي تحت قيادة عمرو عبد السلام؛ مدرب الحراس.

صاحب الـ32 عامًا خاض خلال الفترة الماضية برنامج تدريبي خاص، شهد تدريبات كرة منفردًا، منذ خمسة أيام.

يذكر أن الفارس الأبيض يستعد لملاقاة الإنتاج الحربي غدًا الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأبيض المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات، حيث خسر مباراتين وتعادل مثلهما، بينما حقق الفوز في أربعة لقاءات فقط.