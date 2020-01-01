الزمالك: تعاقدنا مع 3 لاعبين بينهم "صفقة مفاجأة"

الزمالك يكشف عن تفاصيل تعاقداته الجديدة.

كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إتمام ناديه التعاقد مع 3 لاعبين، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء في طريقها للتعاقد مع لاعب رابع يتم التفاوض معه حاليًا.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد، في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، للحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق.

يوسف قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "اللاعب الأول هو التونسي حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن، والثاني لاعب وسط "ديفندر" مصري الجنسية".

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عضو مجلس إدارة الزمالك تابع: "اللاعب الثالث الذي تم التعاقد معه يلعب في مركز صانع الألعاب، سيكون مفاجأة لأنه يلعب خارج مصر وليس معروفًا".

وواصل: "نفاوض مهاجم مصري الجنسية، ولسنا متعجلين بإتمام التعاقد معه، ومازال الوقت أمامنا لإتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

الزمالك سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، كما سيلعب الفريق الأبيض مباراة كأس مصر أمام فريق مصر بدور الربع نهائي.