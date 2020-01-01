تاريخ 109 عامًا مرت على تأسيس نادي الزمالك

يحتفل نادي الزمالك بالعام 109 على تاريخ تأسيسه

يحتفل جمهور نادي الزمالك المصري في ربوع الوطن العربي، اليوم، بتاريخ تأسيس النادي 109، ثاني الأندية المصرية تحقيقًا للألقاب، وواحد من الأندية الرائدة سواء على المستوى التاريخي أو الألقاب عربيًا وأفريقياً، وهو واحد من الأندية القلائل التي لم تعرف معنى الهبوط للدوري الدرجة الثانية.

109 عامًا على التأسيس

الخامس من يناير 1911، المحامي البلجيكي جورج مزرباخ قام بتأسيس النادي الأبيض تحت إسم "قصر النيل"، وظل رئيسيًا للنادي حتى عام 1915، وفي الفترة من 1913 وحتى 1941 تحول إسم النادي إلى "المختلط"، ليصبح منذ عام 1941 وحتى عام 1952، تحت مسمى نادي "فاروق"، ليصبح في النهاية نادي الزمالك عقب الثورة المصرية لعام 1952، "الأبيض" أو "الملكي" كما يحلو لمشجعيه ليس نادي لكرة القدم فقط، بل يضم العديد من الألعاب الأخرى ككرة السلة واليد والطائرة والألعاب الفردية.

أبيض وخطين حُمر

كان حلم "مزرباخ" أن يكون ناديه منافسًا للنادي الأهلي، ليظل الصراع الأزلي بين الثنائي، ليبدأ النادي الذي اختار اللون الأبيض ممتزجاً بخطين من اللون الأحمر، المنافسة في جميع الألعاب والمسابقات، سواء مصريًا أو عربيًا أو أفريقيًا، ويأتي شعار نادي الزمالك عبارة عن رامي السهم في زى فرعوني يصوب سهمه نحو هدف، ويقصد بهذا الشعار التعبير عن الانتماء لمصر والاعتزاز بالحضارة المصرية كما يشير إلى أن هدف النادي دوما هو تحقيق الانتصار.

ألقاب نادي الزمالك

69 لقب حصده نادي الزمالك على المستوى المحلي، والعربي والقاري، جاءت كالتالي:

الدوري المصري الممتاز: 12

كأس مصر: 27

السوبر المصري: 3

كأس السلطان حسين: 2

البطولة العربية للأندية: 1

كأس السوبر المصري السعودي: 2

كأس السوبر الأفروآسيوي: 2

دوري أبطال أفريقيا: 5

كأس الكئوس الأفريقية: 1

الكونفدرالية الأفريقية: 1

كأس السوبر الأفريقي: 3

بطولة دوري القاهرة: 14

كأس منطقة القاهرة: 1

أبرز نجوم الزمالك

نستعرض أهم الأسماء التي ارتدت قميص الأبيض عبر تاريخه، ومرت على ملعب حلمي زامورا، وبالطبع هناك العديد من الأسماء التي تستحق الزمالك هذة أبرزها.

عبد الرحمن فوزي – يحيى إمام – حنفي بسطان – سعد رستم – محمد أمين – عصام بهيج – رأفت عطية – حمادة إمام – محمود أبو رجيلة – حسن شحاته – طه بصري – علي خليل – أحمد رفعت- إبراهيم يوسف – فاروق جعفر – هشام يكن – طارق يحيى- أيمن يونس – جمال عبد الحميد – إسماعيل يوسف –أشرف قاسم – أحمد رمزي – أيمن منصور – نادر السيد – حازم إمام – خالد الغندور – عبد الواحد السيد – محمد صبري- عبد الحليم علي – بشير التابعي – وائل القباني – أحمد حسام ميدو – تامر عبد الحميد.

جماهير الملكي

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تعد جماهير نادي الزمالك، من أهم الدعائم في مسيرة النادي، والتي لابد من ذكرها، فتساهم بشكل كبير، في دعم النادي على الرغم من سقوطه لفترات طويلة وابتعاده عن تحقيق الألقاب، إلا أن تاريخي السابع عشر من فبراير 1974، والثامن من فبراير 2015، حيث توفي ما يقارب 48 مشجعًا من في مباراة دوكالا بروج التشيكوسلوفاكي الودية نتيجة التدافع الجماهيري بملعب حلمي زامورا، و20 مشجعًا أثناء دخول الجماهير لملعب الدفاع الجوي للدخول لمتابعة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري.