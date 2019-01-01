أمير مرتضى: بصمة ميتشو واضحة ولم نكن نبحث عن مدرب تكتيكي

الزمالك حصد اللقب الثالث له خلال موسم 2018-2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بالصربي ميتشو؛ المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن بصمته واضحة مع الفريق رغم الفترة القصيرة التي قضاها معه.

الصربي تولى المسؤولية الفنية للفارس الأبيض في أغسطس الماضي، وقاده خلال ثلاث مباريات فاز بهم جميعًا.

وقال أمير، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "بصمة ميتشو واضحة، استعجل البعض وقتما كنا نختار مدير فني والآن أثبتنا أن التأني أفضل، كنا بحاجة لمدرب يفهم اللاعب المصري ويجيد التعامل معه نفسيًا ويخلق له دوافع جديدة، مشكلتنا لم تكن فنية، بل ما سبق، هدفنا هو إنشاء مشروع خاص، وشعرنا أن ميتشو جديد بذلك وهو أشعرنا أنه جدير بالمسؤولية".

بالكأس الـ27 - الزمالك يُكرر ما أنجزه منذ 97 عامًا

وأضاف: "هذه البداية وليست النهاية، كما قلت بداية الموسم الماضي الدوري لن يُحسم مبكرًا وهو ما حدث، رغم أننا لم نحصد الدوري إلا أننا خضنا موسم ناجح جدًا، حصدنا الكونفدرالية والكأس والسوبر المصري السعودي، والآن أقول كأس مصر ليس البطولة الأخيرة".

واختتم: ""بيراميدز فريق محترم، لم نتمكن من هزيمته الموسم الماضي في الدوري لظروف المباريات، لكن عوضنا الآن، دعمنا فريقنا بشكل جيد وكذلك فعل بيراميدز، حظ موفق لهم في القادم".

الزمالك توج بطلًا لكأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه ليلة أمس الأحد، بعدما تغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعد هذه البطولة هي الثالثة للأبيض خلال موسم 2018-2019، بعدما حصل من قبل على السوبر المصري السعودي والكونفدرالية الأفريقية.