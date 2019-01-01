بالكأس الـ27 - الزمالك يُكرر ما أنجزه منذ 97 عامًا

الفارس الأبيض ضرب بيراميدز بثلاثية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصبح الزمالك أكثر الأندية حصدًا للقب كأس مصر في آخر سبع سنوات، حيث حصد خلال هذه الفترة ستة ألقاب، كان آخرها اللقب الـ27 في تاريخه، الليلة الأحد.

الفارس الأبيض توج بطلًا للكأس للمرة الـ27 في تاريخه، بعدما تغلب على الأزرق بثلاثية نظيفة، سجلها يوسف أوباما وأشرف بنشرقي "هدفين"، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ( طالع تقرير المباراة )

وحقق الأبيض رقمًا قياسيًا باللقب الـ27، فلم تستقبل شباكه أي هدف خلال مشواره بالبطولة، الذي واجه به شباب منية سمنود (1-0)، الإنتاج الحربي (2-0)، مصر المقاصة (1-0)، الاتحاد السكندري (1-0)، وأخيرًا بيراميدز (3-0).

هذا الإنجاز أعاد الزمالك لما حققه منذ 97 عامًا وتحديدًا عام 1922، والذي توج به بطلًا للكأس دون أن تستقبل شباكه أي أهداف كذلك، خلال مواجهة الترسانة، الأوليمبي، المدارس والاتحاد السكندري.

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يذكر أن الزمالك نجح خلال موسم 2018-2019 في حصد ثلاث بطولات حتى الآن؛ السوبر المصري السعودي والكونفدرالية الأفريقية وأخيرًا كأس مصر، يتبقى له السوبر المحلي الذي يجمعه بالأهلي في 17 من سبتمبر الجاري.