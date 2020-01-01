أخبار الزمالك اليوم | حمدي النقاز يشكو مرتضى منصور للفيفا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 9 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 ..

حمدي النقاز يشكو مرتضى منصور للفيفا

أعلن أنيس بن ميم المحامي الخاص بلاعب الزمالك السابق حمدي النقاز أنه تقدم بشكوى ضد رئيس النادي مرتضى منصور لدى لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي الكرة القدم "فيفا".

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إذ كتب على حسابه الرسمي على تويتر "تم اليوم رسميًا ايداع شكوى لدى لجنة أخلاقيات الفيفا برئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في خصوص كل الاتهامات الباطلة التي روج لها في ملف حمدي النقاز".

كارتيرون يُحدد لرئيس الزمالك طلباته "الأجنبية"

أفادت مصادر صحفية مصرية أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك طلب من الرئيس مرتضى منصور ضم ثلاثة لاعبين للفريق قبل انطلاق الموسم القادم.

وأضافت أن المدرب الفرنسي طلب التعاقد مع آري بابل جناح بريميرو دي أوجوستو وحمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، بجانب غيلان الشعلاني اللاعب الحر بعدما فسخ تعاقده مع ملاطيا سبور التركي.

وليد الكرتي: لا مفاوضات مع الزمالك

جدد وليد الكرتي مهاجم الوداد نفيه لوجود مفاوضات مع الزمالك للانضمام لصفوفه الموسم القادم، إذ أكد خلال تصريحاته للصفحة الرسمية لناديه على فيس بوك أنه يلعب نادٍ كبير يطمح للتتويج بالألقاب دومًا، موضحًا أنه لن يلعب لغيره في القارة السمراء ومشددًا على عدم وجود أي اتصالات مع مسؤولي النادي المصري.

الزمالك يُحدد موعد تجديد عقد كارتيرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري موعد تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، ذلك خلال تصريحاته مساء أمس خلال قناة النادي. التفاصيل هنا

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