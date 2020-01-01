الزمالك يُحدد موعد تجديد عقد كارتيرون

رئيس الزمالك يُعلن الأمر

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري موعد تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، ذلك خلال تصريحاته مساء أمس خلال قناة النادي.

وكان الفريق الأبيض قد تعاقد مع كارتيرون، الذي سبق أن تولى تدريب النادي الأهلي ، خلال الموسم الجاري ليخلف ميتشو، وقد نجح في قيادة الفريق للفوز بكأس السوبر الأفريقي والمصري ليُقرر النادي تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحاته أنه سيعقد اجتماعًا مع كارتيرون يوم السبت القادم لتجديد العقد والتوقيع على العقود الجديدة، ليُغلق بذلك الملف الذي يخوض به الإعلام منذ عدة أسابيع خاصة في ظل الحديث عن عروض جدية للمدرب من منطقة الخليج العربي.

وأكد منصور كذلك أن النادي سيصرف المستحقات المتأخرة للاعبيه في كافة الألعاب يوم السبت القادم.