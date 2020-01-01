أخبار الزمالك اليوم | "قوة وعنف طارق حامد أخرجاه من حسابات فيريرا"

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 21 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 ..

حمادة طلبة: فيريرا مدرب استثنائي، علمنا كل شيء

أشاد حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق كثيرًا بالمدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا واصفًا إياه بأنه مدرب لا يُنسى. التفاصيل هنا

حازم إمام يتوصل لاتفاق على تجديد عقده

أكدت مصادر صحفية توصل حازم إمام لاتفاق مع إدارة الزمالك على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري لموسمين إضافيين، وأوضحت المصادر أن اللاعب لم يطلب الحصول على أرقام محددة في العقد الجديد مبديًا رغبته التوقيع على "بياض" وترك الأمور المالية للنادي.

أمير مرتضى يقود المفاوضات مع بيراميدز

أفادت المصادر الصحفية المتابعة للزمالك أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالنادي يقود المفاوضات مع عمرو بسيوني مدير التسويق في بيراميدز حول ضم الثلاثي نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعمر جابر خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

حمادة طلبة: طارق حامد لن يكن ضمن حسابات فيريرا

قال حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق أن عنف وقوة طارق حامد أخرجته من حسابات المدرب السابق للفريق جوزفالدو فيريرا، مضيفًا "طارق حامد لم يكن ضمن حسابات فيريرا أبدًا، لم يُعجب بطريقة لعبه المعتمدة على القوة والعنف كثيرًا وعلى حساب التركيز".