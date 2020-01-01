"حسام حسن اغتال حلمي مع منتخب مصر"

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أشاد حمادة طلبة لاعب بتروجيت بالمدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي عمل تحت قيادته خلال تمثيله نادي الزمالك خلال الفترة من يوليو 2012 حتى رحيله إلى المصري أغسطس 2016.

طلبة أكد أنه لعب أفضل مواسم مسيرته الكروية مع الزمالك تحت قيادة فيريرا في 2014-2015، والذي انتهى بتتويج الأبيض بثنائية الدوري والكأس، مضيفًا "هذا الموسم مع فيريرا كان استثنائيًا، كنا 35 لاعبًا لكننا كنا جميعًا نحب بعضنا البعض بسبب المدرب فيريرا".

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أضاف "لن أنسى فيريرا أبدًا، ولست أنا فقط بل جميع لاعبي الزمالك في هذا الموسم، وهذا كان سبب نجاحنا".

تابع "فيريرا أصلح أخطائي في اللعب، كان دائم التحدث معي وقد أخبرني في البداية أنني لن ألعب في مركز الظهير الأيسر وسأعود إلى مركزي الأساسي كقلب دفاع، لكنه أشركني في أول مباراة لنا في الدوري وكانت أمام الداخلية".

"فيريرا كان يُعلمنا كل أساسيات كرة القدم، كيف نستلم الكرة وكيف نمرر وكيف نتمركز في الملعب، حتى أن أحمد عيد عبد الملك استاء من الأمر ورد عليه قائلًا "كيف تعلمي مثل تلك الأمور وأنا في عامي الـ35"".

طلبة وخلال حواره مع برنامجه "جمهور التالتة" انتقل للحديث عن حلم حياته الذي اغتاله حسام حسن مدربه السابق في المصري البورسعيدي.

إذ قال "كنت أحلم باللعب مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2017، لكني فوجئت حين توجهت لمعسكر المنتخب المصري في ديسمبر 2016 أن حسام حسن مدربي في المصري أرسل خطابًا إلى اتحاد كرة القدم اتهمني به بعدم الالتزام، لم أكن أعلم السبب خلف هذا الخطاب وقلت لأسامة نبيه ومحمود فايز أنني أجتهد وأتدرب جيدًا".

"هذا الخطاب قضى علي تمامًا، أدركت أن بسببه استبعدني المدرب هيكتور كوبر من حساباته في أفريقيا، لقد اغتال حلمي وحرمني من تحقيق أمنية حياتي. أعذر كوبر في قراره، أي مدرب غيره كان سيقلق من مثل هذا الحديث".