أخبار الزمالك اليوم | تجديد عقد حازم إمام ورسالة مرتضى منصور للخطيب

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 14 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 14 يونيو 2020 ..

أمير مرتضى منصور: نريد المشاركة في البطولة العربية الموسم القادم

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك رغبتهم باللعب في البطولة العربية الموسم القادم، وذلك لمحاولة الفوز بها وإضافة لقب جديد للأبيض وكذلك لعوائدها المالية الكبيرة والتي ستعوض ضعف العائد المالي من البطولات المحلية.

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كما تمنى نجل رئيس النادي الفوز بكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم لأنهما سينحان الفريق فرصة لعب كأسي السوبر المصري والقاري الموسم القادم.

الزمالك يُقرر تجديد عقد حازم إمام

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أن النادي سيُجدد خلال الأسبوع القادم عقد لاعبه حازم إمام بطلب من باتريس كارتيرون الذي جدد عقده أمس السبت.

وأضاف أمير أن الزمالك لم يصله أي عروض لأيٍ من لاعبيه الأجانب خاصة فرجاني ساسي ومحمد أوناجم، مؤكدًا أن الفريق سيحافظ على عناصره الأجنبية المهمة، كما أشار إلى رفض التعاقد مع حسام عاشور لأن النادي لا يحتاج دعمًا في هذا المركز.

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