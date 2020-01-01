عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني ينتظمان في مران الزمالك استعدادًا للجونة

الزمالك استأنف تدريباته اليوم الأحد

استأنف الزمالك تدريباته صباح اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الجونة في الجولة الـ13 من الدوري المصري مساء الأربعاء القادم، ذلك بعد انتصاره يوم السبت على زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وفضل المدرب باتريس كارتيرون اقتصار مشاركة اللاعبين الذين واجهوا زيسكو على الجزء الأول من التدريب فقط خوفًا من تعرضهم للإجهاد، وخاض الفريق تدريبات خفيفة أعقبها تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية بالنادي.

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وشهد المران تواجد الثنائي عبد الله جمعة ومحمد عبد الفني بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، فيما غاب الظهير الأيسر محمد عبد الشافي بإذن خاص من المدرب الفرنسي بسبب الإجهاد ومن المقرر أن ينتظم في التدريب بدء من غدٍ الإثنين.

وخاض التونسي فرجاني ساسي التدريب بشكل طبيعي رغم معاناته من الإصابة بجرح قطعي في رأسه تطلب 6 غرز تعرض له خلال مواجهة زيسكو مساء السبت.

وعقد كارتيرون جلسة فنية مع يوسف إبراهيم أوباما خلال المران تحدث معه خلالها عن بعض التعليمات الفنية وأكد له أهميته في المنظومة الهجومية للزمالك وأشاد بمستواه مؤخرًا مطالبًا إياه بالمزيد من التركيز في المرحلة القادمة.