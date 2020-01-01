بيان رسمي - الزمالك: لن نخوض السوبر الإفريقي في قطر نهائيًا

مرتضى منصور متمسك برفضه التام

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بيانًا رسميًا يؤكد خلاله الرفض النهائي لخوض لقاء كأس السوبر الإفريقي بدولة قطر.

مسؤولو القلعة البيضاء متمسكون بموقفهم الرافض لخوض السوبر على الأراضي القطرية، في ظل الخلافات السياسية التي بين مصر وقطر في السنوات الأخيرة.

وأكد الأبيض في بيانه الرسمي كذب كل التقارير التي أشارت إلى التراجع والموافقة على خوض اللقاء، ليتجدد رفضهم الذي يعلنون عنه في كل مناسبة منذ قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" بإقامة المباراة بقطر.

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المباراة من المقرر أن يخوضها الفارس الأبيض بصفته بطل الكونفدرالية الإفريقية، أمام الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال إفريقيا.

وقدم الزمالك من قبل طلبًا إلى الاتحاد الإفريقي لإقامة المباراة على أرض الترجي، كونه بطل دوري الأبطال، كما كان متعارف عليه منذ سنوات، إلا أنه تم رفض طلب الأبيض.

يذكر أن قطر استضافت السوبر الإفريقي عام 2018 بين الرجاء المغربي؛ بطل الكونفدرالية، والترجي؛ بطل دوري الأبطال، وفاز الأخضر وقتها باللقب.