ملحمة كروية - هل يكون فبراير "أسودًا" على الزمالك أم يشهد انتفاضة بيضاء؟

مباريات صعبة للزمالك في شهر فبراير

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس السبت، تأجيل مباراة القمة في الدوري بين الأهلي والزمالك من 19 فبراير إلى 24 من نفس الشهر بسبب مباراة السوبر.

لقاء السوبر بين نفس الفريقين ستلعب يوم 20 فبراير في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، لتلعب مباراتي قمة خلال 5 أيام.

وبالنظر لجدول مباريات الزمالك في شهر فبراير ، نجده مدججًا باللقاءات الصعبة والحاسمة لبطولات فهل سيكون شهرًا سعيد للجماهير البيضاء أم سيكون فبراير "أسودًا"، فنرصدها خلال التقرير التالي:

الزمالك يبدأ فبراير في اليوم الأول له، بمواجهة بريميرو دي أوجوستو الأنجولي خارج أرضه، في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا، حيث من المحتمل أن تكون حاسمة في حالة عدم حسم التأهل أمام مازيمبي في القاهرة بالجولة الخامسة.

يوم 5 فبراير يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود الذي يسير بشكل مميز في الدوري المصري الممتاز، وبعدها يوم 9 فبراير يواجه الإسماعيلي خارج الديار بمدينة الإسماعيلية.

ويطير الزمالك بعد مواجهة الإسماعيلي، إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل مواجهة الترجي التونسي يوم 14 فبراير بكأس السوبر الإفريقي.

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يوم 20 من نفس الشهر، يطير الزمالك إلى الإمارات من أجل مواجهة نظيره الأهلي في كأس السوبر المصري على ملعب "محمد بن زايد".

ويعود الأبيض إلى القاهرة مباشرة لتكرار مواجهة الأهلي ولكن في بطولة الدوري يوم 24 من نفس الشهر الذي سيكون صعبًا على الجماهير البيضاء.

وينهي الزمالك مبارياته في فبراير، بمواجهة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في حالة تأهله إلى هذا الدور، يوم 29.