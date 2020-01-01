مران الزمالك: عودة عواد وتدريبات إضافية لجمعة وشيكابالا

الزمالك يُواصل تدريباته بعد الفوز على الترجي

استأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت عقب انتصاره الكبير على الترجي التونسي 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء أمس على استاد القاهرة الدولي.

وشهد المران اليوم عودة محمد عواد بعد حصوله على راحة لمدة يومين قبل مواجهة الترجي بإذن خاص من الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، وقد أدى تدريبًا قويًا مع عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالنادي رفقة زميله محمد صبحي، فيما غاب الثنائي محمود جنش ومحمد أبو جبل.

المزيد من الفرق

تقارير: الأهلي يُتم اتفاقه مع خليفة جروس ويُحدد موعد الإعلان عنه

وحصل اللاعبون الذين خاضوا مباراة الترجي على راحة من التدريبات، فيما أدى البقية مرانًا اعتيادًا قاده سامي الشيشيني المدرب العام وحرص خلاله على تطبيق بعض الجمل الفنية مع اللاعبين.

واستثني الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة من الراحة التي منحها المدرب الفرنسي للاعبين الذين واجهوا الترجي مساء أمس، بل أدى الثنائي تدريبات إضافية على هامش المران، وقد تواجدا في التدريبات رفقة إسلام جابر وعمر السعيد ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وأحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد حسن بجانب وجود 4 لاعبين ناشئين.

وركز الجهاز الفني على العناصر الأساسية، شيكابالا وعبد الله جمعة ومصطفى فتحي وعمر السعيد، لتجهيزهم جيدًا للمباريات القادمة تحسبًا لحاجة الفريق لجهودهم.

واجتمع الجهاز الفني للزمالك مع يوسف أوباما للاطمئنان على حالته الصحية بعدما أبعدته الإصابة عن مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأبيض للسفر إلى تونس بعد عدة أيام، حيث سيلعب أمام الترجي في إياب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس يوم الجمعة القادم.