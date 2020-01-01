الزمالك والترجي: مباشر لحظة بلحظة

الزمالك 0 × 0 الترجي

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البدلاء / كوامي بونسو / فادي بن شوق / خليل شمام / رامي الجريدي / بلال بن ساحة / ماهر بن الصغير / عبدالرحمن مزياني

الترجي: يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من معز بن شريفية / إيهاب المباركي / محمد علي اليعقوبي / شمس الدين الذوادي / إلياس شتي / فوسييني كوليبالي / محمد علي بن رمضان / محمد علي بن حمودة / عبدالرؤوف بن غيث / حمدو الهوني / ابراهيما واتارا

البدلاء / محمد عنتر / محمد حسن / عبدالله جمعة / محمد عبدالسلام / محمود جنش / شيكابالا / كابونجو كاسونجو

تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا. ⚽📝 pic.twitter.com/LBRJE5OZBh — SC (@ZSCOfficial) February 28, 2020

الزمالك: يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد أبو جبل / حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي / محمد عبدالشافي / فرجاني ساسي / طارق حامد / محمد أوناجم / أشرف بنشرقي / أحمد سيد زيزو / مصطفى محمد

تشكيل الفريقين:

في المقابل، لا توجد فرصة أفضل من تلك بالنسبة للترجي للثأر ورد الاعتبار، حيث يحاول المكشخ استعادة صفوفه مرة أخرى للدفاع عن لقبه، وسيعمل على تحويل الخسارة الأخيرة إلى دافع كبير للعبور إلى نصف النهائي.

يطمح الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، بعد أن انتزع منه بطولة السوبر الأفريقي، من أجل حسم التأهل منذ مباراة الذهاب خاصًة بعد الراحة التي حصل عليها بسبب إلغاء مباراة القمة ضد الأهلي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الزمالك والترجي، بعد أن تقابلا الفريقان معًا في كأس السوبر الإفريقي منذ أيام قليلة، وسيتواجها مجددًا في إطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./