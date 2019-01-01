مرتضى منصور: لاعبو الزمالك رجال لكن سحر عبد الحفيظ سبب التعادل

رئيس الزمالك: فايلر لا يصدق نفسه من نتائج الأهلي

برر مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي إلى السحر المسلط على الفارس الأبيض بالموسم الجاري.

الأبيض تعادل أمام الفريق الحربي سلبيًا دون أهداف، على استاد السلام، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

وفقد الزمالك سبع نقاط خلال آخر ثلاث مباريات له، حيث أنه هُزم أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين ثم تعادل أمام سموحة سلبيًا قبل تعادل الليلة.

وقال مرتضى، خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "إذا استمرت المباراة 100 عام، فلن يسجل الزمالك هدفًا، السحر المسلط على الفريق من قبل سيد عبد الحفيظ وهاني العتال وممدوح عباس أغلق شباك خصومنا، هذه ليس رياضة".

وأضاف:" لاعبو الزمالك كانوا رجالًا ولم يقصروا طوال اللقاء، لكن السحر سبب التعادل".

رئيس القلعة البيضاء اختتم: "الحكم تغاضى عن ضربة جزاء لصالحنا، وفي الجهة المقابلة السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي، لا يصدق نفسه من نتائج فريقه".

المارد الأحمر يحتل صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة من ثماني مباريات (24 نقطة)، أما الأبيض فوصل للنقطة 15 اليوم، محتلًا المركز الـ15، ولا يزال للأحمر مباراة مؤجلة.

يذكر أن مرتضى منصور حضر لقاء الإنتاج رغم قرار لجنة الانضباط بمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، على إثر هجومه على جمال الغندور؛ رئيس لجنة الحكام، عقب التعادل مع سموحة.

حضور مرتضى للمباراة يعرضه لعقوبة جديدة من قبل لجنة الانضباط بحسب ما تراه مناسبًا، وفقًا للوائح والقوانين.